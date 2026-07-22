Advertise
Facebook Instagram Twitter Youtube

WATCH NOW! “STILL STANDING” – THE #1 TISHA B’AV FILM OF THE YEAR

TO WATCH FILM – CLICK HERE

YAD L’ACHIM PRESENTS
THE MUST-SEE TISHA B’AV FILM OF THE YEAR

FROM THE CREATORS OF ‘UNBROKEN’ & ‘HIDDEN COURAGE’

“STILL STANDING”
4 UNFORGETTABLE STORIES OF UNBREAKABLE INNER STRENGTH


TISHABAVFILM.COM
FIND THE STRENGTH TO PERSEVERE AGAINST ALL ODDS

HOSTED BY:

RABBI NACHMAN SELTZER AND NESANEL GANTZ.

HEAR FROM:

  • RAV GAV FRIEDMAN ON HIS MIRACULOUS RECOVERY AGAINST ALL ODDS.

  • RABBI DOVID ORLOFSKY ON TRANSFORMING A CHILDHOOD OF PAIN INTO A LIFETIME OF IMPACT.

  • GABBAI OF THE RIBNITZER REBBE, R’ MOSHE BERKOWITZ ON THE INDOMITABLE STRENGTH OF THE RIBNITZER REBBE.

  • YOAV ROBINSON, A YAD L’ACHIM HERO WHO RISKS EVERYTHING TO RESCUE JEWISH LIVES.

 

TO WATCH THE FILM NOW

Click HERE to view or go to TishaBavFilm.com

CLICK TO WATCH FILM

iconShare the film with friends

Yad L’Achim – Pidyon Shvuyim

4018 18 Ave, Brooklyn, NY 11218

Leave a Reply

Popular Posts

NO NORMALIZATION REQUIRED: U.S. Officially Signs 30-Year Saudi Nuclear Deal

“RECKLESS AND DANGEROUS”: Reb Shloime Werdiger Condemns Mamdani’s Israel Rhetoric

U.S. ESCALATION: Washington Informs Israel It Will Use Heavy Bombers in Upcoming Iran Strikes

NETANYAHU’S TISHA B’AV MESSAGE: “Baseless Hatred Destroyed Us; Unity Will Ensure Israel’s Eternity” [VIDEO]

FALSE ALARM: Police Determine BMG “Gunshots” Were HVAC Work [VIDEOS & PHOTOS]

“Get Out Or I’ll Shoot You’: Chareidi Man Speaks Out After IDF Soldier Threatens Him With A Gun

GULF ALLIES DIVIDED: Arab States Press Washington for Clear Iran War Endgame

🚨TRUMP DRAWS A RED LINE: Every Iranian Attack In Hormuz Will Cost Tehran A Bridge Or Power Plant

IRAN DENIES: Tehran Claims No Nuclear Facility Exists At ‘Pickaxe Mountain’ After Trump Threat

Israel Is Alarmed: Trump OKs Saudi Nuclear Deal ; Experts Warn It May Spur Middle East Nuclear Race