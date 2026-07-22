WATCH NOW! “STILL STANDING” – THE #1 TISHA B’AV FILM OF THE YEAR

YAD L’ACHIM PRESENTS
THE MUST-SEE TISHA B’AV FILM OF THE YEAR
FROM THE CREATORS OF ‘UNBROKEN’ & ‘HIDDEN COURAGE’
“STILL STANDING”
4 UNFORGETTABLE STORIES OF UNBREAKABLE INNER STRENGTH
TISHABAVFILM.COM
FIND THE STRENGTH TO PERSEVERE AGAINST ALL ODDS
HOSTED BY:
RABBI NACHMAN SELTZER AND NESANEL GANTZ.
HEAR FROM:
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RAV GAV FRIEDMAN ON HIS MIRACULOUS RECOVERY AGAINST ALL ODDS.
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RABBI DOVID ORLOFSKY ON TRANSFORMING A CHILDHOOD OF PAIN INTO A LIFETIME OF IMPACT.
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GABBAI OF THE RIBNITZER REBBE, R’ MOSHE BERKOWITZ ON THE INDOMITABLE STRENGTH OF THE RIBNITZER REBBE.
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YOAV ROBINSON, A YAD L’ACHIM HERO WHO RISKS EVERYTHING TO RESCUE JEWISH LIVES.
TO WATCH THE FILM NOW
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Yad L’Achim – Pidyon Shvuyim
4018 18 Ave, Brooklyn, NY 11218