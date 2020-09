WATCH: Levy Falkowitz & Malchis Choir – “Tehei Hashu”

Levy Falkowitz flew in to Israel to perform at the yearly Bein Hazmanim Musical Concert made by the Rosh Haeer of Elad, where Levy was joined on stage by a full production of the Ahrele Nachshony Orchestra and accompanied The Malchis Choir.

One of the songs that were performed at the event, was a beautiful heart stirring original song by Levy that was scheduled for release a month after the show in time for Rosh Hashanah, the song Composed by Yitzy Berry and in collaboration with ‘Malchis Choir’, so for its very first time Levy introduced the song for the public at that event where the audience came in very strong, loud & clear.

Pinches Bichler, Founder & Conductor of the Malchis Choir took upon himself to teach the audience the new beautiful melody, with his magical talent he managed to get and bring vibes into the song with the voice of over 10,000 participants at the show!

Credits:

Song Composed by: Yitzy Berry.

Performed by: Levy Falkowitz & Malchis Choir.

Music Arranged by: Ahrele Nachshony.

Filmed by: Nati Elbar.

Edited by: Shlomo Rivkin.

לוי פאלקוויטש ומקהלת ‘מלכות’ ביקשו עם האלפים:

“שעת רחמים”!

אמנם המחזה ההמוני והצפוף נראה כל כך תלוש ורחוק אך זעקת האלפים ‘תהא השעה הזאת שעת רחמים’ הופכת להיות פתאום כל כך רלוונטית ומתבקשת.

שנת תשפ”א עושה את ימיה הראשונים בערפל סמיך של סגרים ורמזורים מאיימים וגם המון יהודים הזקוקים לרפואה שלמה, אך יחד עם זאת פתיחתה מהולה בהמון תקווה ותפילה לשנה בריאה ותוססת כבשנים קדמוניות.

‘שעת רחמים’ זה השיר אותו השיק לוי פאלקוויטש אשתקד עם מקהלת ‘מלכות’, במופע הרבבות השנתי, המתקיים מדי שנה באלעד עיר הישיבות בסיומם של ימי בין הזמנים.

ואולם, לפני שלוי עלה לשיר את השיר, הפתיע המנצח והמעבד פנחס ביכלר כשהחליט ללמד את הקהל את הלחן החדש, כאשר בחבילה אחת הוא גם משמיע לאלפים את העיבוד הקולי הטרי של השיר.

האלפים, למדו, שיננו, התחלקו לקבוצות, וכשפאלקוויטש עלה לבמה הייתה החגיגה המרגשת מושלמת!

אמור מעתה: הקולולם היהודי הגדול בתבל!

תזמורתו המורחבת של אהרלה נחשוני ליוותה את המופע בהפקתו של משה הלפרין. הלחן של איצי ברי והעיבוד במקור של משה לאופר. ואילו מי שעומד מאחורי הפקת הפרויקט הוא הפרויקטור (האמתי…) הצעיר שלוימי ורצברגר, מי שעומד מאחורי המיזם החדש ופורץ הדרך ‘סטטוס יהודי’.

האירוע התקיים בפארק אלעד על שם דונלד ברמן

במסגרת הקומזיץ השנתי, אב תשע”ט

הפקה: עיריית אלעד

לשכת ראש העיר הרב ישראל פרוש

חיים לוריא, חיים מאיר רוזנפלד

מרכז קהילתי אלעד, מחלקת תרבות

מנחם הורביץ, ברק שטיגליץ

מיקס: יניב בלאס.

צילום: נתי אלבר.

עריכה: שלמה ריבקין.

יח”צ: אברומי גולדשטיין.