AHEAD OF THE SHLOSHIM: Hanachas Matzeivah On The Rosh Yeshivah’s Kever

The matzeivah was placed on the kever of HaGaon HaRav Gershon Edelstein, z’tl, on Tuesday morning ahead of the shloshim this week.

The matzeivah, constructed by Acheim Weiss of Bnei Brak, was placed on the kever at the Ponevezh beis hachayim.

The nusach on the matzeivah was composed by family members:

מקום מנוחת אדוננו אבינו מורנו ורבנו, מרן הגאון הגדול חסיד ועניו רבי ירחמיאל גרשון זצללה”ה בן הגאון הגדול מוהר”ר צבי יהודה זצללה”ה אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז

יגע ועמל בתורה וביראה מנעוריו עד יומו האחרון. העמיד תלמידים לאלפים בישיבה הקדושה למעלה משבעים שנה ומסר נפשו להנחותה בדרך האמת

מופלא בענוותנותו ובנועם מידותיו. שקד בעמל נפשו על תקנת חבירו ונהנו ממנו עצה ותושייה. זיכה את הרבים ולימד דעת בדרכי חיזוק והתעוררות לתורה, ליראה, ללימוד המוסר ומידות טובות

נתבקש לישיבה של מעלה ביום י’ סיוון תשפ”ג. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

(YWN Israel Desk – Jerusalem)