💔 HEARTBREAKING VIDEO: IDF Releases Video of Six Hostages Lighting Chanukah Candles in Hamas Captivity Before Being Murdered

💔 HEARTBREAKING VIDEO: The IDF has released a video showing six hostages in Gaza—Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Alex Lobanov, and Carmel Gat—lighting Chanukah candles in captivity; all six were later murdered.
💔 HEARTBREAKING VIDEO: The IDF has released a video showing six hostages in Gaza—Hersh Goldberg-Polin, Ori Danino, Eden Yerushalmi, Almog Sarusi, Alex Lobanov, and Carmel Gat—lighting Chanukah candles in captivity; all six were later murdered.
Popular Posts