Thousand Of Israelis Across The Country Daven For Barel

Israelis across the country are davening for Bar-el Achiya ben Nitza, who was critically wounded when an Arab shot him in the face at point-blank range during a riot by the Gaza border on Shabbos.

On Monday night after midnight, hundreds of people gathered outside Soroka Hospital, where Bar-el is hospitalized, to recite Selichos and daven for his refuah

Bar-el’s father, Yossi Shmueli, participated in the moving tefillos. For some of the Israelis who participated, it was the first time that they recited Selichos.

The tefillah was led by the Chief Rabbi of Be’er Sheva HaRav Yehuda Deri, the Rav of the Chareidi kehilla in Be’er Sheva HaRav Yosef Chaim Batzri, and the Rav of Soroka Hospital. HaRav Ezriel Edri.

מאות משתתפים כעת באמירת סליחות סמוך לבית החולים סורוקה בבאר שבע לרפואת החייל בראל אחיה בן ניצה pic.twitter.com/HJnMZwipPb — אריאל עידן (@Arielidan20) August 23, 2021

אמירת סליחות מתחת לחלונו של הלוחם הפצוע: המונים השתתפו בתפילה לילית להבראת סמ"ר בראל חדריה שמואלי@Itsik_zuarets https://t.co/2rFAn5sDbY pic.twitter.com/hywEIFKQLu — כאן חדשות (@kann_news) August 23, 2021

אשריכם ישראל! אלפים השתתפו הלילה בתפילות ואמירת סליחות ברחבת המרכז הרפואי ׳סורוקה׳ לרפואתו של החייל גיבור ישראל בראל אחיה בן ניצה שנפצע בעזה. שאפו ליגאל מלכה על היוזמה pic.twitter.com/lVgu0mBX3F — ישראל כהן (@Israelcohen911) August 24, 2021

"רחם עלינו": כ-2,500 בנ"א השתתפו הלילה במעמד סליחות סמוך לבי"ח 'סורוקה' לרפואתו של סמ"ר בראל חדריה שמואלי. pic.twitter.com/tt1Au2ms0g — חדשות הסקופים. (@Haskupim) August 24, 2021

אלפים באמירת סליחות כעת מחוץ לבית החולים סורוקה לרפואתו של לוחם מג״ב שנפצע אנוש, בראל אחיה בן ניצה. pic.twitter.com/xlc7fYgshC — Hallel Bitton Rosen | הלל ביטון רוזן (@BittonRosen) August 23, 2021

מי כעמך ישראל: אלפים באמירת סליחות כעת מחוץ לבית החולים סורוקה לרפואתו של לוחם מג״ב שנפצע אנוש, בראל אחיה בן ניצה. עם ישראל חי וקיים! pic.twitter.com/d73XDn39df — משה גפני Moshe Gafni (@Gafni_Moshe) August 23, 2021

Below, Bar-el’s friends daven for him during Selichos at the Kosel:

חבריו של החייל שנפצע בסליחות בכותל המערבי וקריעת שערי שמיים לרפואתו השלמה של בראל חדירה שמואלי, pic.twitter.com/RKBK4ViLrT — ידידיה אפשטיין ‏🇮🇱 (@yedidya_epshtei) August 23, 2021

Below, soldiers of the Chareidi Tomer brigade daven for Bar-el and sing songs of chizzuk.

מרגש: חיילי פלוגת תומר החרדית בחטיבת גבעתי ברגעים של תפילה קבוצתית לרפואתו של סמ"ר בראל חדריה שמואלי בן ניצה. pic.twitter.com/N0CgXSiCUW — חדשות הסקופים. (@Haskupim) August 24, 2021

Below, Shas MK Uriel Busso speaks to Bar-el’s parents at Soroka Hospital:

הגעתי כעת לבית החולים סורוקה שם מאושפז לוחם מג"ב בראל אחיה, שוחחתי עם ההורים של החייל מחוץ למחלקה, רק דבר אחד הם מבקשים, בשעות הקרטיות האלו תתפללו להצלת הבן שלהם. הבן של כולנו בראל בן ניצה רפוא"ש. pic.twitter.com/do73C1MkUC — Uriel Busso-אוריאל בוסו (@BussoUriel) August 23, 2021

Simcha Goldin, the father of slain soldier Hadar Goldin, h’yd, whose body is still being held captive by Hamas, went to visit Bar-el’s parents and was interviewed by a reporter in the hospital. Goldin expressed the anger that many Israelis are feeling about the constant conflict with Hamas and the lack of deterrence in response to attack after attack.

“The last weeks of the ‘ceasefire is like after Operation Protective Edge,” Goldin said. “The result here in the hospital is a direct result of that. Every time the same thing – it’s the same people bringing us to the same situation.”

שמחה גולדין בביקור הלוחם בראל חדריה שמואלי: "השבועות האחרונים של הפסקת האש מתנהלים כמו אחרי צוק איתן. התוצאות כאן בבית החולים הן ישירות כתוצאה של זה. כל פעם אותו הדבר – אלו אותם אנשים שמביאים אותנו לאותו מצב"@pozailov1 pic.twitter.com/r3piwkc3cM — כאן חדשות (@kann_news) August 24, 2021

(YWN Israel Desk – Jerusalem)