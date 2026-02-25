Advertise
U.S. Sanctions 30 Individuals, Entities, and Vessels Over Illicit Iranian Petroleum and Weapons Activities


The U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has imposed sanctions on 30 individuals, entities, and vessels for their alleged roles in facilitating illicit Iranian petroleum sales and supporting Iran’s ballistic missile and advanced conventional weapons programs.

The measures target networks linked to Qods Aviation Industries, as well as entities accused of helping previously sanctioned Iranian firms continue trade activities, including shipping companies operating approximately a dozen vessels under various national flags.

