Watch: Elokeinu, Presented By The Chizuk Project

Avraham Fried – Eloikainee / אברהם פריד – אלקינו

Song Composed & Produced by Eli Gerstner (EG Productions)

Arranged by Yoeli Dikman

Executive Producer: Jeremy B. Strauss (Strauss Music LLC)

Mixed by Eli Gerstner & Yoeli Dikman

Mastered by Eli Gerstner

אֱלֹקֵינוּ, אָבִינוּ, רְעֵנוּ, זוּנֵנוּ, פַרְנְסֵנוּ, וְכַלְכְּלֵנו וְהַרְוִיחֵנוּ

וְהַרְוַח לָנוּ ד’ אֱלֹקינוּ מְהֵרָה מִכָּל צָרוֹתֵינוּ

אָבִינוּ, ד’ אֱלֹקֵינוּ

Our God, our Father,

tend us,

nourish us, sustain us,

support us, relieve us,

Hashem, our God,

grant us speedy relief

from all our troubles.

Our Father,

Hashem, our God!

Featuring The Shir V’shevach Boys Choir

Conducted by Chaim Meir Fligman

Cover Art: Ari Friedman (JF Designs)

Video: Heshy Blaustein

AF Recording & Production: Yossi Tyberg

Thank You: Eliyahu Dolinsky, Avremi G., Yuval Stupel & Yumi Haas.

עיבוד וניצוח: יואלי דיקמן

בס: אבי יפרח

תופים: אבי אבידני

פירקשיין: גדי סרי

פסנתרים וסינטיסייזרים: יואלי דיקמן

גיטרות חשמליות וקלאסי: אבי סינגולדה

בראסים, כלי עץ ומתכת: גינדי ליטווק. אודי יותם.

שחר ליבנה. גלעד רונן. דור אסרף

כינורות וכלי מייתר: הסימפוניה הישראלית

קרנות יער: גל גוטמן. עופר עציון.

נבל: ליאור עוזיאל

מקהלות: – יואלי דיקמן

אולפני הקלטה: – YD.studio . גל קול. ברדו. פלוטו

מקהלת שיר ושבח בניצוחו של חיים מאיר פליגמן

© Copyright Eli Gerstner 2021.

All Rights Reserved.

For More Information About The Chizuk Project: Please Call EG Productions @ 718-853-9403

www.ChizukProject.com