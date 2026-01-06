Trump Administration Freezes $10B in Federal Aid to Five States Over Fraud Allegations

The Trump administration is halting roughly $10 billion in federal social-services funding to five Democrat-led states, Minnesota, New York, California, Illinois, and Colorado, following allegations of large-scale fraud in public-assistance programs.
The freeze includes $7 billion for Temporary Assistance for Needy Families (TANF), $2.4 billion for the Child Care Development Fund, and about $870 million for grants benefiting children. Federal prosecutors say fraud uncovered in Minnesota alone could total up to $9 billion.