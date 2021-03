Rabbi Yoshiyahu Pinto Shlit”a Scheduled to Visit New York

After more than a year in which Rabbi Pinto Shlita has not traveled due to the coronavirus outbreak as well as his own illness, it is with joy and anticipation that news of the Rabbi’s imminent visit has been received.

Throughout his upcoming visit, Rabbi Pinto Shlita will deliver various shiurim and lectures for his chassidim and admirers, in addition to attending several public events which will be announced individually.

Chassidim and talmidim will have the opportunity to schedule private appointments and it is anticipated that local Rabbanim will be visiting Rabbi Pinto Shlita.

בס”ד

כ”ק אדמו”ר רבי יאשיהו פינטאו שליט”א צוגאסט אין ניו יארק

מיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען די פרייליכע נייעס אז כ”ק אדמו”ר רבי יאשיהו פינטאו שליט”א קומט אויף א באזוך קיין ניו יארק, דאס קומט נאכדעם וואס דער רב שליט”א איז שוין נישטא געוועהן פאר איבער א יאר זינט דעם אויסברוך פון די קאראנע-וויירוס, וועלכע האט גאר שטארק געשטערט דאס פארן, אזוי אויך צוליב די מצב הבריאות פונעם רב שליט”א וועלכע האט זיך נישט גוט געשפירט א לענגערע צייט, יעצט אבער וועט יהדות ניו יארק נאכאמאל האבן די זכיה צו האבן צוגאסט דעם מקובל צוריק.

דורכאויס די באזוך דא, וועט די רב שליט”א אויפטרעטן מיט מערערע דרשות פאר זיינע חסידים און מעריצים, און וועט באשיינען מערערע מאורעות וועלכע וועלן געמאלדן ווערן אין באזונדערע מודעות, אזוי אויך וועלן זיינע תלמידים און חסידים האבן די זכיה אריינצוגיין אל הקודש פנימה, מקבל צו זיין פונעם רב שליט”א עצה ותושי’ ברוחניות ובגשמיות, אזוי אויך איז ערווארטעט אז מערערע רבנים וועלן אפשטאטן באזוכן במקום קדשו פונעם רב שליט”א.

צהלי ורוני יושבת ניו יארק!