HaGaon HaRav Meir Tzvi Bergman, Rosh Yeshivas Rashbi and Zakein Chevrei Moetzes Gedolei Hatorah lighting Menorah on the first night of Chanukah.

The Rosh Yeshiva is the son-in-law of Maran HaGaon HaRav Elazar Menachem Man Shach Zt”L.