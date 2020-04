Rav Shmelke Bidderman Responds To Urgent Need

Sponsored Content





קריאת קודש מהצדיק רבי שמעלקא בידרמן שליט״א אב״ד לעלוב לונדון

For everyone to adopt a family in ארץ ישראל for קמחא דפסחא.

הצדיק רבי שמעלקא בן הזקונים של אביו הקדוש, ואחיהם של הצדיקים למשפחת בידרמן

Needs your help in these trying times with a great critical campaign he is running!

Besides the Zechus you will have saving families in ארץ ישראל your name will be given to all his holy brothers for a ברכה for whatever ישועה you might need.

​

The desperate families in ארץ ישראל are looking up to us for help with קמחא דפסחא.

Until now, devoted Askonim will go out and travel around America in order to collect the funds needed to help עניי ארץ ישראל with basic Yom Tov needs.

​CLICK HERE TO DONATE NOW

But now due to the world epidemic COVID-19 this is not possible, and the families are feeling hopeless and are pleading for our help to be able to make Pesach this year.

​​CLICK HERE TO DONATE NOW

In this critical time, the Leluv Rebbe הצדיק רבי דוד בידרמן שליט״א in America appointed his brother הצדיק רבי שמעלקא בידרמן שליט״א אב״ד לעלוב in London, to take the lead in helping this great cause.

​​CLICK HERE TO DONATE NOW

This Tzadik has taken upon himself to run this project personally and is devoted to help this campaign succeed.

He will also send all the donors names for ברכה to his 5 holy brothers who are known for their special ברכות and תפילות for the many people who come daily to their door for a ישועה.

​​CLICK HERE TO DONATE NOW

‘Tomchei Tzedaka’ will be processing your donation today and will distribute the funds the next day according to the specific guidance of הצדיק רבי שמעלקא בידרמן שליט״א.

Your donation will go from your pocket directly to the families pocket!

​​CLICK HERE TO DONATE NOW

Please! take this unique and rare opportunity! To care for our suffering brothers in ארץ ישראל and adopt a family in desperate need, and be זוכה to special ברכות from these holy Biderman brothers.

​

And send your names to [email protected]

​

​

​

כ”ק האדמו”ר הגה”צ רבי דוד צבי שלמה נפתלי שליט”א

המשפיע הגה”צ רבי חיים יוסף שליט”אכ”ק האדמו”ר הגה”צ רבי יעקב יצחק שליט”א

המשפיע הגה”צ רבי נחמן שליט”א

המשפיע הגה”צ רבי אלימלך שליט”א

המשפיע הגה”צ רבי שמעלקא שליט”א

​

קריאה קדושה מהאדמו”ר מטעמישוואר לעזרה עבור קופת קמחא דפסחא שע”י מוסדות טעמישוואר בא”י.

האדמו”ר אשר הוא שריד ופליטה למשפחה של גאונים וצדיקים מר’ בערטשע ובנו ר’ יוסף מבורשה גדולים וענקים מנדבורנה, הקים בבני ברק את מוסדות טעמישוואר כהמשך לשושלת הדורות של הצדיקים הקדושים.

המצב השורר בארץ הקודש קשה מנשוא, משפחות אשר בימים כתיקונם כלל לא היו צריכים עזרה וסיוע, הוצרכו בלית ברירה לפנות אל האדמו”ר בבקשת עזרה בכדי שיוכלו לקיים את הפסח ואפי’ בצרכים המינימלים.

האדמו”ר שבימים כתיקונם נוסע לארצות הגולה בעבור המוסדות, קרא מייד לבנו חביבו ר’ יצחק מאיר והטיל עליו להקים מיידית קופת קמחא דפסחא אשר תעזור לכל יהודי באשר הוא, שלא יישאר ילד רעב בפסח!!

האדמו”ר פונה אליכם בתחינה ובבקשה, עזרו לנו להציל משפחות מרדת לבאר שחת! עזרו לנו לתת את הדברים המינימליים בעבור המשפחות שמשוועות לעזרה.

מי ידאג לילדים שלא ירעבו?

מי ידאג שיהיה למשפחות מצות?

מי ידאג להם לתפו”א?

מי יוכל לעמוד מולם ולהגיד להם שאין לנו לתת להם.

בשונה מהרגלו הסכים האדמו”ר לקבל את שמות התורמים אשר יתרמו לפחות סל אחד ולהתפלל עליהם לכל ישועה אשר יבקשו.

ניתן להשאיר שמות לתפילה וברכה כאן בעמוד למטה. השמות יועברו מיידית לאדמו”ר לתפילה