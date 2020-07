Sponsored Content





Hear how the Rebbe translates the words in yiddish, as he pours his heart out to his creator. For The Rebbe’s Yahrtzeit 9 Tamuz.

קטע מפסוקי דזמרה

מכ”ק מרן רבינו הגה”ק מצאנז קלויזענבורג זיע”א

בתפלת שחרית ו’ ניסן תשל”ה

בשפה ברורה ובנעימה ולפני ה’ ישפוך שיחו

באידיש

יצא לאור לרגל יומא דהילולא קדישא ט’ תמוז

