Chaim Moshe Rechnitz Presents: Ulai

Composition By: Chaim Moshe Rechnitz & Zac Grodzinski

Lyrics & Singing By: Chaim Moshe Rechnitz

Musical Arrangement & Choir By: Eli Klein & Yitzy Berry

Cover Art: Chaya Murik

אולי ירחם עם עני ואביון אולי

אולי ירחם מעוני חבל אולי

אולי ירחם לקתה בכפלים אולי אולי אולי



אולי ירחם עם עני ואביון אולי

אולי ירחם מעוני חבל אולי

אולי ירחם לקתה בכפלים אולי אולי אולי



כולו האי ואולי, ה’ אלוקינו עד מתי

כולו האי ואולי, ה’ אלוקינו עד מתי



Hashem Elokeinu, did you hear the young boy’s screaming?

Hashem Elokeinu, did you hear the child’s cry?

Finally together after years of separation.

Together forever on the mountain of Miron.



ה’ אלוקינו, רק לשמוח התאספנו

להיות עם אחינו, אחרי תקופה כל כך קשה

לא אשחית הבטחת אז לאברהם אבינו

אולי תמצא צדיקים, ארבעים וחמשה

אולי ירחם עם עני ואביון אולי

אולי ירחם מעוני חבל אולי

אולי ירחם לקתה בכפלים אולי אולי אולי



כולו האי ואולי, ה’ אלוקינו עד מתי

כולו האי ואולי, ה’ אלוקינו עד מתי



Hashem Elokeinu, did you hear the young boy’s screaming?

Hashem Elokeinu, did you hear the child’s cry?

Finally together after years of separation.

Together forever on the mountain of Miron.



ה’ אלוקינו, רק לשמוח התאספנו

להיות עם אחינו, אחרי תקופה כל כך קשה

לא אשחית הבטחת אז לאברהם אבינו

אולי תמצא צדיקים, ארבעים וחמשה



אולי יחוס עם עני ואביון

….אולי אולי ירחם