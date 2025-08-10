John Bolton Criticizes Trump’s Decision to Host Putin Meeting in U.S.

Pres. Trump’s former national security adviser John Bolton said Trump has “made some mistakes already” ahead of his meeting with Vladimir Putin. “Number one, in holding this meeting on American soil, legitimizing a pariah leader of a rogue state.”
Pres. Trump’s former national security adviser John Bolton said Trump has “made some mistakes already” ahead of his meeting with Vladimir Putin. “Number one, in holding this meeting on American soil, legitimizing a pariah leader of a rogue state.”
Popular Posts