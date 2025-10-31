Facebook Instagram Twitter Youtube

EXCLUSIVE: Reb Eli Stefansky LIVE IN NY & NJ Motzei Shabbos & Sunday – details insid

Communicated Content

COME EXPERIENCE A LIVE SHIUR WITH REB ELI!

 

 

Come join Reb Eli Stefansky for a live gemara shiur this Motzei Shabbos & Sunday!
 
MOTZEI SHABBOS – NOV 1 @9:45PM
NY LOCATION
Five Towns at the Bais Medrash of Cedarhurst (AKA The Shteeble)
504 W Broadway Cedarhurst, NY 11516
 
SUNDAY NOVEMBER 2 @9:00PM
NJ LOCATION
 at the Beru Hall
2373 Lakewood Road, Toms River NJ 08755
 
DONT MISS OUT ON THIS INCREDIBLE OPPORTUNITY!
 
TO REGISTER CLICK HERE OR VISIT DAFYOMILIVE.COM
 

