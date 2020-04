Shocking: Emergency Fund For Family Of 10, Boro Park/Lakewood Niftar, 39 Due To Coronavirus

Sponsored Content





CLICK HERE TO DONATE NOW

Tragic Petira of R’ Michel Tzvi Fettman Z”L from the COVID-19 virus. He was 39.

CLICK HERE TO DONATE NOW

The Niftar, a father of 9 children, was taken to Kimball Hospital in Lakewood five days ago for COVID-19 symptoms. Unfortunately, his condition deteriorated until his Petira on Monday afternoon.

CLICK HERE TO DONATE NOW

Originally from Boro Park, the Niftar had moved to Lakewood recently, and lived in the “Oak Vine” community.

CLICK HERE TO DONATE NOW

The Keren Yesomim fund campaign for the Fetman family is being overseen by the Bluzev Ruv of Lakewood Rabbi Naftali Schik Shlit”a.

Mifal Hachesed Oak and Vine Tax ID-83-1440473

​

Checks can be sent to:

Mifal Hachesed Oak and Vine

43 Broadway ave

Lakewood NJ 08701

Please add Fettman Fund in memo.

​

רבי מיכאל איננו!

​

דער טייערער צדיק און אוהב תורה, ידיד נפש כל חי, איש חסד ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, רבי מיכאל פעטמאן זצ”ל איז אוועקגעריסן געווארן פון אונז!

דער טייערער איש יקר ונפלא איז געווען א ידיד נאמן און איש חסד צו זיינע ידידים סיי אין בארא פארק, סיי אין זיין נייע שטאט לעיקוואד, ווי ער איז געווען איז ער געווען הוא הודה הוא זיוה הוא תפארתה.

אזא טייערער ביימל, אזא לעכטיגע נשמה, אזוי יונג און פלוצלונג אוועקגעריסן געווארן, אין די יונגע עלטער פון בלויז 39 איבערלאזנדיג 9 לעכטיגע קינדער!

​

עס רייסט ביי יעדע הארץ!

אוי נא לנו כי בא השמש בצהרים!

​

די טייערע משפחה און ידידים וועלן מער נישט האבן די לעכטיגע שמייכל, די חכמה און ווארעמקייט, די ישרות און ערנסטקייט פון דעם נפש יקר!

טייערע ידידים לאמיר ווייזן פאר די משפחה אונזער ווארעמקייט און ארויסוויזן אונזער ידידות און געטריישאפט און צאלן די הוצאות און העלפן די צובראכענע און צוקלאפטע משפחה אריינברענגען דעם יום טוב.

און זאל הקב”ה טרייסטן די צובראכענע משפחה ויאמר די לצרותנו, כי בא מועד.

מגבית קרן היתומים של משפחת פעטמאן הוא תחת אחריותו של הרה״ג אב״ד בלאזוב לעיקוואד שליט״א

CLICK HERE TO DONATE NOW

CLICK HERE TO DONATE NOW