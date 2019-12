Israel Continues to Deliver Large Amounts of Medical Supplies to Gaza Via Kerem Shalom

239 tons of medical supplies were transferred through the Kerem Shalom Crossing into Gaza last week.

Imports into Gaza also include 24 new fire fighting vehicles which have been donated by Qatar. The vehicles crossed into Gaza via the Kerem Shalom Crossing.

Israel approved the vehicles, which crossed into Gaza on Tuesday, December 17, 2019.

תרומה קטרית לעזה. 24 רכבים למערך הכיבוי ברצועה. נכנסים לעזה דרך כרם שלום, לאחר שנכנסו מירדן דרך גשר אלנבי. התרומה הקטרית אושרה ע"י ישראל כבר לפני כשנה והיום זה יוצא אל הפועל. גם השליח הקטרי אל-עמאדי בדרכו לעזה לגזור סרט. והוא מלא מרץ, כרגיל. אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותו. pic.twitter.com/FRoQ1QNQKb — Gal Berger גל ברגר (@galberger) December 17, 2019

(YWN Israel Desk – Jerusalem)