Rabbi Berel Lazar, the Chief Rabbi of Russia, met HaRav Moshe Hillel Hirsch, the Rosh Yeshiva of Slabodka, at Chabad Air in the JFK Airport. The two discussed the recent Kinus Hashluchim and Rav Lazar gifted Rav Hirsch the Sefer חידושי סוגיות a compilation of the Rebbe’s Sichos on the Parsha.

Via Crown Heights Info