Facebook Instagram Twitter Youtube

Poland Raises Air Defenses, Scrambles Jets Amid Russian Drone Threat

Polish Prime Minister Donald Tusk said Poland has raised its ground-based air defenses to the highest state of readiness and scrambled Polish and allied fighter jets after Russian one-way attack drones were detected over western Ukraine near Polish airspace. Polish Prime Minister Donald Tusk said Poland has raised its ground-based air defenses to the highest state of readiness and scrambled Polish and allied fighter jets after Russian one-way attack drones were detected over western Ukraine near Polish airspace.

Leave a Reply

Popular Posts

🚨 22-Year-Old Tyler Robinson Identified And Arrested As Shooter In Charlie Kirk Assassination; Gunman Is A Leftist, Turned In By Father

Trump Calls Charlie Kirk Assassin ‘An Animal’ [SEE LATEST VIDEOS]

Military Police Raid The Homes Of Chareidi Hesder Students

Police Recover Rifle Used By “College-Age” Assassin in Charlie Kirk Murder as Manhunt Intensifies [VIDEO]

“We Will Never Forget”: America Honors The Nearly 3,000 Victims On 24th Anniversary Of 9/11 Attacks

TWENTY FOUR YEARS: See Footage Of Hatzolah On 9/11 At WTC; Hear The Horror On The Radio

“They Should Have Killed 50:” 2 Arab-Israeli Bus Drivers Arrested For Incitement After Ramot Terror Attack

Resident Warns: “Ramot Has Become A Target For Terrorists:” Calls On Municipality To Take Urgent Action

Were The Doha Strike Bombs Too Small? And Why Didn’t Israel Strike Hamas In Turkey?

Report: The Promises By Israel & US To Qatar Last Week