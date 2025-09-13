Poland Raises Air Defenses, Scrambles Jets Amid Russian Drone Threat

Polish Prime Minister Donald Tusk said Poland has raised its ground-based air defenses to the highest state of readiness and scrambled Polish and allied fighter jets after Russian one-way attack drones were detected over western Ukraine near Polish airspace. Polish Prime Minister Donald Tusk said Poland has raised its ground-based air defenses to the highest state of readiness and scrambled Polish and allied fighter jets after Russian one-way attack drones were detected over western Ukraine near Polish airspace.