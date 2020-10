Listen To Hoshanos By the Holy Sanz Klausenberger Rebbe ZT”L On Hoshana Rabba 5730

EXCERPT OF HOSHANOS RECITED ON HOSHANA RABBAH 5730, FROM THE GREAT AND HOLY SANZ KLAUSENBERGER REBBE ZT”L. HEAR THE REBBES YIDDISH INTERLUDES IN DEFENSE OF KLAL YISROEL AS HE POURS HIS HEART OUT TO HIS CREATOR.

דברי מליצה ישרה ולימוד זכות על בני אל חי

בעת אמירת הושענות

היוצאים בקדושה ובטהרה ובהשתפכות הנפש

מפי רבינו הגה”ק, סניגורן של ישראל

מרן מצאנז קלויזענבורג זי״ע

העומד ומהפך בזכותן של ישראל

כמלאך מיכאל לפני כסא הכבוד

קטע וידיאו נפלא

מ”אמירת הושענות” בשארית כוחותיו חוה”מ סוכות תשמ”ד

(חלק מהדברים הם בפרסום ראשון)

נ.ב. להשיג שאר הקלטות, ווידיאו’ס מד”ת של

רביה”ק מצאנז קלויזענבורג זי”ע שנערכו וי”ל על ידינו

נא לשלוח אימייל לכתובת: באוצר החיים:

[email protected]

