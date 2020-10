Save Her Young Life And Receive Reb Chaims Priceless Promise!

*REB CHAIM KANIEVSKY שליט”א HAS PROMISED HIS DAUGHTER:

“WHOEVER IS MOSER NEFESH AND GIVES

AT LEAST $250 TO SAVE THE LIFE OF THIS YOUNG GIRL,WILL HAVE A ישועה והצלה ! ESPECIALLY IN SHIDDUCHIM AND PARNASAH !

​

פחח לנו שער בעת נעילת שער- וידוע ומפורסם בכל בית ישראל שעיקר החתימה , חותם בתוך חותם, בהושענא רבה הבעל”ט ומשנגזרה הגזירה, חותם הנעשה על יד המלך אין להשיב.

והחי ייתן אל ליבו.

​

​

ALL NAMES WILL BE SUBMITTED TO REB CHAIM ON FRIDAY MORNING AND AGAIN RIGHT BEFORE SHABBOS .NAMES SHOULD BE EMAILED TO [email protected]

ADDITIONALLY THE TZADDIK REB YITZCHOK KOLODETZKY SHLITA WILL BE MAKING A SPECIAL MAMAD TEFILA ON FRIDAY FOR ALL DONORS AS WELL.

********************​​

24 YEARS OLD. UNMARRIED. ALONE. IN DANGER.

FOR HOW MUCH LONGER ?

She was Moser Nefesh for Torah and her father,and her life today is in real danger.

SHE TOOK ON THE FINANCIAL BURDEN OF THE YESHIVA AND TODAY HER LIFE IS A LIVING NIGHTMARE.

PLEASE SAVE HER CLICK HERE.