Save Her Young Life And Receive Reb Chaims Priceless Promise!

REBBETZIN KOLODETZKYS IS ASKING YOU TO PLEASE SAVE HER NIECE WHO IS IN GRAVE DANGER !!
*REB CHAIM KANIEVSKY שליט”א HAS PROMISED HIS DAUGHTER:
“WHOEVER IS MOSER NEFESH AND GIVES
AT LEAST $250 TO SAVE THE LIFE OF THIS YOUNG GIRL,WILL HAVE A ישועה והצלה ! ESPECIALLY IN SHIDDUCHIM AND PARNASAH !
פחח לנו שער בעת נעילת שער- וידוע ומפורסם בכל בית ישראל שעיקר החתימה , חותם בתוך חותם, בהושענא רבה הבעל”ט ומשנגזרה הגזירה, חותם הנעשה על יד המלך אין להשיב.
והחי ייתן אל ליבו.
CAMPAIGN ENDS TOMMORROW NIGHT !!
ALL NAMES WILL BE SUBMITTED TO REB CHAIM ON FRIDAY MORNING AND AGAIN RIGHT BEFORE SHABBOS .NAMES SHOULD BE EMAILED TO [email protected]
ADDITIONALLY THE TZADDIK REB YITZCHOK KOLODETZKY SHLITA WILL BE MAKING A SPECIAL MAMAD TEFILA ON FRIDAY FOR ALL DONORS AS WELL.
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24 YEARS OLD. UNMARRIED. ALONE. IN DANGER.
FOR HOW MUCH LONGER ?
She was Moser Nefesh for Torah and her father,and her life today is in real danger.
SHE TOOK ON THE FINANCIAL BURDEN OF THE YESHIVA AND TODAY HER LIFE IS A LIVING NIGHTMARE.