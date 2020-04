A skyscraper in the secular bastion of Israel, the city of Tel Aviv, boasted an encouraging message amidst the coronavirus crisis.

The Azrieli Tower was lit up on Monday night with the words of “Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad.”

מגדלי עזריאלי בתל אביב.

הכי יהודי הכי ישראלי.

