UPDATE: Mass Casualty Declared After Gas Explosion at Silver Lake Nursing Home

UPDATE: A mass casualty incident has been declared after a reported gas main leak sparked an explosion and fire at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, PA. Multiple victims are reportedly still trapped. Search and rescue efforts are ongoing.
UPDATE: A mass casualty incident has been declared after a reported gas main leak sparked an explosion and fire at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, PA. Multiple victims are reportedly still trapped. Search and rescue efforts are ongoing.
Popular Posts