UPDATE: Mass Casualty Declared After Gas Explosion at Silver Lake Nursing Home

UPDATE: A mass casualty incident has been declared after a reported gas main leak sparked an explosion and fire at Silver Lake Nursing Home in Bucks County, PA. Multiple victims are reportedly still trapped. Search and rescue efforts are ongoing.

