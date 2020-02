Toms River Community to Welcome Liska Rebbe L’kavod Tu B’svat

Sponsored Content





The Toms River and greater Lakewood community will iy”H once again welcome the Liska Rebbe Shlita L’ Kavod Tu B’Shvat. In what was a first for the Toms River community the Rebbe, a noted talmid chochom conducted the first “Chasidishe Tisch” at the home of Reb Shloimy Erenthal last year with the participation of prominent rabbonim, roshei yeshivas and members of the community.

This year, the community looks forward to once again basking in the spiritual warmth of the auspicious day of tu b’shvat referred to as Rosh HaShanah Lailanos at the Rebbe’s Tisch on Sunday evening, February 9, the night preceding tu b’shvat in the home of Reb Shloimy Erenthal located at 2193 S. Tiiu Ct, Toms River, NJ 08755. The Tisch will commence with Maariv at 7pm sharp and conclude at 8:30pm.

As is well known the Liska Rebbe Shlita, a talmid of HaGaon Rav Moshe Feinstein ZT”L, traces his lineage to the founder of Liska Chasidus ,the poel yeshous Rav Tzvi Hersh of Liska Zy”u author of Ach Pri Tevuah and subsequent Liska Rebbes, author of Tal Chaim and Sharei Hayosher whose vast Torah scholarship is widely revered, will conduct the Tisch that is eagerly anticipated by all those that seek to experience the minhagim and segulos of Tu B’Shvat, which B’ezras Hashem will lead to miraculous yeshous for the klal and the individual.





Liska Rebbe Shlita at Chamisha Usar Tisch 5779

חסידי ואוהדי בית ליסקא אין טאמס ריווער, גרייטן זיך נאכאמאל צו ענטפאנגען כ”ק אדמו”ר מליסקא שליט”א לכבוד חמשה עשר בשבט.

מיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען די פרייליכע בשורה, אז כ”ק מרן אדמו”ר מליסקא שליט”א, וועט אי”ה היי יאהר נאך אמאל קומען אויף א באזוך קיין טאמס ריווער אין ניו דזשערזי, און דארט אפרעכטן די טיש לכבוד חמשה עשר בשבט.דער ליסקע’ר רבי שליט”א על ישראל הדרתו אין שטאט בארא פארק, האט געפראוועט די ערשטע ״חסידישע טיש״ און די שטוב פון הרבני הנגיד ר’ שלמה עהרנטאל הי”ו פאריאהר מיט די השתתפות פון אנגעזענע רבנים, ראשי ישיבות, און ראשי הקהילה.

די קהילה קיקט אריוס און ווארט זיך נאכאמאל צי ווייקען און פאברענגען בצל כ״ק מרן אדמו״ר שליט״א מליסקא און דעם מסוגלדיגען טאג באקאנט אלץ ראש השנה לאלינות ביים רבינ׳ס טיש וועלעכע וועט פארקומען זונטאג אווענט אור ליום חמשה עשר בשבט און שטוב פון הרבני הנגיד ר’ שלמה עהרנטאל הי”ו 2193 S Tiiu Ct, Toms River, NJ 08755

וואו באוואוסט דער ליסקע’ר רבי שליט”א, א תלמיד פון הגאון הגדול מרן רבי משה פיינשטיין זצוק״ל ציט זיין יחוס צי די מייסדי חסידות ליסקא, דער פועל ישועות כ״ק מרן אדמו״ר הגה״ק רבי צבי הירש מליסקא זי״ע בעל ה״אך פרי תבואה״, כ״ק מרן אדמו״ר הגה״ק בעל ״טל חיים״, און כ״ק מרן אדמו״ר הגה״ק בעל ״שערי הישר״ זי״ע, איז ברייט באקאנט מיט זיין כח התורה און כח ההשפעה מיט די געוואלדיגע התחזקות וואס ער לייגט אריין אין די בני הקהילה און די מעריצים לבית ליסקא. שוין באלד פופציג יאר כולן שוין לטובה וואס ער דינט אלס מנהיג און ממשיך פון די שלשלת הזהב לבית ליסקא.

דער רבי שליט”א וועט אנקומען זונטאג פרשת יתרו נאכמיטאג, און וועט דאווענען מעריב אום 7:00 אין שטוב פון די אכסניא ביי הרבני הנגיד ר’ שלמה עהרנטאל הי”ו, און דערנאך וועט דער רבי שליט”א אפרעכטן די טיש דארט אין די אכסניא, מיט די באטייליגונג פון פילע חסידים ואנשי מעשה.די באזוך אנטשפרעכט צו זיין א ריכטיגע כבוד התורה, און הרמת קרן התורה והחסידות.



