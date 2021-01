WATCH: Never Too Old For Hate: Elderly Arab Throws Rocks At IDF Soldiers

An elderly Palestinian man was arrested in the village of Deir Jarir near Ramallah on Sunday morning on charges of rioting against IDF forces, Palestinian media reported.

Despite his age, the man, lauded by Palestinian media outlets as a hero, joined rioters decades younger than him in hurling rocks at IDF forces.

He was also videoed fighting with a local Jewish resident. Some media outlets dubbed him “The Sheikh of the Mountain.”

📹*متابعة صفا*| مسن يلقي الحجارة تجاه جنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية دير جرير شمال شرق رام الله pic.twitter.com/nfvN43IrwV — وكالة صفا (@SafaPs) January 1, 2021

الحاج سعيد عرمة يواجه مستوطن وقوات الاحتلال منفردا قرب بلدته دير جرير شمال شرق رام الله#التطبيع_خيانه#يرحلون_ونبقى pic.twitter.com/iLrL8lKuUc — #شاعرة_فلسطينية#رناطبيلة🖋 (@Ret9Retag) January 7, 2021

(YWN Israel Desk – Jerusalem)